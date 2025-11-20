Seit Sommer gilt im Nahverkehr ein striktes Messerverbot – selbst Taschenmesser sind tabu. Der Innenminister zieht eine positive Bilanz. Von einem grundsätzlichen Verbot hält er nichts.
20.11.2025 - 17:05 Uhr
Innenminister Thomas Strobl hält das neue Messerverbot im Nahverkehr im Südwesten für sinnvoll und wirksam. Er sei sicher, dass sich diese Maßnahmen gegen Messergewalt positiv auswirkten, sagte der CDU-Politiker bei einem Kontrolltermin mit Polizisten in Stuttgart. „Jedes Messer, dass wir konfiszieren, ist erst einmal weg und bringt ein Stück weit Sicherheit.“