Messerverbotszonen: Minister Strobl und die WaffVerbZSubdelV BW

1
Präsentation von Messern bei einem Polizeitermin Foto: Stefanie Schlecht

Der baden-württembergische Innenminister aktualisiert per Verordnung die „Waffenverbotszonensubdelegationsverordnung“. Was steckt hinter dem Wortungetüm?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Gesetze hatten früher meist spröde, sperrige Namen. Doch in der Bundespolitik gab es zuletzt den Trend, ihnen schöne, wohltönende Bezeichnungen zu verleihen. Heraus kamen, zum Beispiel, das „Gute-Kita-Gesetz“ und das „Starke-Familien-Gesetz“. Das klang zwar ziemlich werblich und zuweilen etwas infantil, aber jeder wusste sofort, worauf die neuen Normen zielten.

 

In der Landespolitik bemüht man sich ebenfalls darum, Vorschriften verständliche Titel zu geben. Dem Vize-Premier und Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist das erklärtermaßen ein wichtiges Anliegen. Doch es gelingt nicht immer, wie ein aktuelles Gegenbeispiel zeigt. Unlängst veröffentliche Strobls Ressort im Gesetzblatt für Baden-Württemberg eine neue Verordnung, nämlich „zur Änderung der Waffenverbotszonensubdelegationsverordnung“. Um das fehlerfrei über die Lippen zu bringen, bedarf es einiger Übung. Offizielles Kürzel für das vierzehnsilbige Wortungetüm: WaffVerbZSubdelV BW“.

Die zweifache Übertragung der Ermächtigung

Der Normalbürger versteht da allenfalls der Spur nach, worum es geht. Das Ministerium aber erklärt es auf Nachfrage gerne. Seit 2022 könnten die Kreispolizeibehörden im Südwesten Waffen- und Messerverbotszonen ausweisen. In zwei Schritten sei das Bundesrecht umgesetzt worden: erst durch die Übertragung der Ermächtigung auf das Innenministerium, dann weiter – im Wege der „Subdelegation“ – auf die Kreisebene. Bisher konnte an bestimmten Orten nur das Mitführen von Messern mit fester Klinge von mehr als vier Zentimetern verboten werden. Doch das Bundesrecht hat sich geändert, Messerart und Klingenlänge spielen keine Rolle mehr; nun seien Zonen mit „absoluten Messerführensverboten“ möglich, daher die aktualisierte Verordnung. In anderen Ländern, kleiner Trost, heiße die übrigens genauso.

Von Andreas Müller
