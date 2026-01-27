Nach ersten Erkenntnissen traten die Chemikalien demnach am Montag aus, als ein Gabelstapler beim Abladen einen Behälter mit dem Gemisch beschädigte. Die fünf Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden und seien von der Feuerwehr evakuiert worden, hieß es. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Feuerwehr stoppte den Austritt und führte eine Reinigung durch. Das Betriebsgelände sei wieder freigegeben worden.