Für die Bevölkerung gibt es kurzzeitig nach einem Chemikalien-Austritt im Landkreis Sigmaringen eine Warnung. Inzwischen hat die Polizei Erkenntnisse, wie das Gemisch austreten konnte.
27.01.2026 - 13:17 Uhr
Fünf Menschen in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) sind medizinisch behandelt worden, als in ihrem Betrieb in einem Industriegebiet ein Schwefel-Phosphor-Gemisch ausgetreten war. Einer davon sei kurzzeitig in eine Klinik gekommen, es sollen aber alle fünf unverletzt sein, teilte die Polizei mit.