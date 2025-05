Die Met Gala 2025 bietet viel Gesprächsstoff: Warum Madonna für Diskussionen sorgen dürfte, wer im Partnerlook erschien und wessen Outfit viel Kraft gekostet haben dürfte, lesen Sie hier.

Endlich war es wieder so weit: Der erste Montag im Mai! Dieser Tag bedeutet nämlich, dass Hollywood-Größen, Models und Stars der Einladung der einflussreichen Vogue-Chefin Anna Wintour in Scharen folgten und zur gigantischen Party im New Yorker Metropolitan Museum of Art, der legendären Met Gala, erscheinen.