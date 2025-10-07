Ein Tag gehört beim etablierten Blood Feast Festival in der Leonberger Beat Baracke den Frontfrauen. Der Stilmix in Sachen Core und Extrem-Metal ist wie immer bunt.
07.10.2025 - 12:40 Uhr
Das Metalfestival mit dem brachialen Namen geht in der Leonberger Beat Baracke in die nächste Runde. Am Freitag und Samstag, 10. und 11. Oktober, verwandelt sich das Jugendhaus in der Badstraße beim Blood Feast in einen brodelnden Hexenkessel aus Metal, Hardcore und Alternative Rock. Benannt ist die Konzertreihe übrigens nach einem Kult-Horrorfilm aus den Sechzigern.