Die Kulturinitiative Rock Winterbach kündigt einen weiteren Künstler für das Festival an: Tobias Sammets Avantasia bringt im Juli epischen Power Metal ins Remstal bei Stuttgart.
14.11.2025 - 09:42 Uhr
Die Kulturinitiative Rock Winterbach (Rems-Murr-Kreis) sorgt mit der Ankündigung des nächsten Künstlers für das Zeltspektakel 2026 für einen Kracher, der viele Freunde der musikalisch härteren Gangart freuen dürfte: Die Metalband Avantasia kommt am Sonntag, 26. Juli, zu dem Festival im Remstal. Der Vorverkauf läuft ab sofort – zunächst auf der Webseite des Zeltspektakels, ab 14. November auch auf anderen Plattformen.