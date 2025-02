So war es bei Bullet For My Valentine und Trivium

Mit Bullet For My Valentine und Trivium begehen zwei der wichtigsten modernen Metal-Bands eine ungewöhnliche Jubiläumstour – 20 Jahre „Ascendancy“ und „The Poison“. Eindrücke vom Konzert in der Schleyerhalle.

Simon Koenigsdorff 05.02.2025 - 06:19 Uhr

Die Zeit der Musikjubiläen bricht auch für die Millenial-Generation an – zumindest für den Teil, der härterer Musik zuneigt. Am Dienstagabend feiern mit Bullet For My Valentine und Trivium zwei Metal-Größen in Stuttgart das 20. Jubiläum ihrer Alben „The Poison“ und „Ascendancy“. Kein Einzelfall: Erst im Dezember brachten Slipknot ihr 25 Jahre altes Debütalbum in die Schleyerhalle, nun folgen gleich zwei genreprägende Alben.