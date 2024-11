Die IG Metall startet mit weiteren Warnstreiks in die neue Woche. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber steigen, ein besseres Angebot für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie vorzulegen.

dpa 04.11.2024 - 08:25 Uhr

München - Die IG Metall will im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie mit weiteren Warnstreiks in mehreren Bundesländern den Druck erhöhen. So soll es am Montag etwa in mehreren Betrieben in Bayern vorübergehende Arbeitsniederlegungen geben. Auch in Sachsen sind Aktionen geplant.