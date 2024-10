Die Metall- und Elektroindustrie ist eine Stütze der Südwest-Wirtschaft. Ihr geht es gerade schlecht. Eine konjunkturelle Erholung ist nicht in Sicht.

red/dpa/lsw 09.10.2024 - 12:00 Uhr

Die baden-württembergische Metall- und Elektroindustrie warnt vor einem weiteren Arbeitsplatzverlust in der Branche. Von Januar bis August gingen bereits mehr als 6.000 Jobs verloren, und der Trend zeigt weiter nach unten, wie der Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall, Oliver Barta, in Stuttgart mitteilte. „Die Personalpläne der Firmen haben den tiefsten Stand seit dem ersten Corona-Lockdown erreicht.“ Auch die Zahl der Firmen, die mit Kurzarbeit planen, rutsche allmählich wieder in Dimensionen wie zur Pandemiezeit: „Wir drohen, mit der Beschäftigung auch industrielle Substanz dauerhaft zu verlieren.“