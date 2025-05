Metallica spielen ein Konzert in Berlin – und zweimal in Frankfurt. Was es mit den Doppeltickets für die Konzerte auf sich hat.

Metallica haben für das kommende Jahr weitere Konzerte in Europa angekündigt. Die Band um Frontmann James Hetfield kommt auch für drei Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf für die Metallica-Tickets startet am 30. Mai. Zuvor gibt es mehrer sogenannte Pre-Sales.

Das besondere der Fortsetzung der „M72 World Tour“: An vielen Orten spielt die Band zweimal innerhalb von zwei Tagen.

Lesen Sie auch

Metallica-Doppelkonzerte bei der M72 World Tour 2026

In diesen Orten treten James Hetfield und Co. zweimal auf:

Freitag, 22. Mai 2026 – Deutschland, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Sonntag, 24. Mai 2026 – Deutschland, Frankfurt, Deutsche Bank Park

Donnerstag, 11. Juni 2026 – Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

Samstag, 13. Juni 2026 – Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

Freitag, 19. Juni 2026 – Irland, Dublin, Aviva Stadium

Sonntag, 21. Juni 2026 – Irland, Dublin, Aviva Stadium

Freitag, 3. Juli 2026 – Vereinigtes Königreich, London, London Stadium

Sonntag, 5. Juli 2026 – Vereinigtes Königreich, London, London Stadium

Der Veranstalter verspricht, dass sich die Setlists an den beiden Abenden komplett unterscheiden werden, kein Song werde doppelt gespielt – zudem treten andere Vorbands auf.

Metallica sind seit April 2023 auf Tour. Foto: IMAGO/Newscom World

Kann man einzelne Tickets für Metallica kaufen?

Für diese Konzerte gibt es Tickets zunächst nur im Doppelpack. Heißt: Wer zuschlägt, erwirbt ein Ticket, das für beide Shows gilt. Es ist nicht möglich, nur eine der beiden Shows zu besuchen oder das Ticket für einen Tag weiterzuverkaufen.

Einzeltickets gibt es nach Auskunft des Veranstalters auch für die Zwei-Show-Stops, aber erst später. Metallica-Fans, die nur an einem der beiden Konzerte in Städten mit Doppelshows teilnehmen möchten, müssen sich deshalb noch etwas gedulden. Zwar werden ab dem 25. Juli 2025 eine begrenzte Anzahl an Ein-Tages-Tickets für diese Städte erhältlich sein, der Fokus liegt aber zunächst auf dem Verkauf von Zwei-Tages-Tickets.

Metallica-Einzelkonzerte

Wer sich nicht auf den Handel mit den Doppelkonzerten einlassen möchte, der sollte sich direkt um Karten in einer Stadt bemühen, in der nur ein Konzert stattfindet. Das ist an folgenden Terminen und Orten der Fall:

Samstag, 9. Mai 2026 – Griechenland, Athen, Olympiastadion Athen

Mittwoch, 13. Mai 2026 – Rumänien, Bukarest, Arena Națională

Dienstag, 19. Mai 2026 – Polen, Chorzów, Stadion Śląski

Mittwoch, 27. Mai 2026 – Schweiz, Zürich, Stadion Letzigrund

Samstag, 30. Mai 2026 – Deutschland, Berlin, Olympiastadion

Mittwoch, 3. Juni 2026 – Italien, Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

Donnerstag, 25. Juni 2026 – Vereinigtes Königreich, Glasgow, Hampden Park

Sonntag, 28. Juni 2026 – Vereinigtes Königreich, Cardiff, Principality Stadium

Metallica touren seit mehr als zwei Jahren durch die Welt. Seit dem Tourstart im April 2023 in Amsterdam haben laut Live Nation rund vier Millionen Fans Metallica live erlebt.