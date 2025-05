Metallica kündigen drei Konzerte in Frankfurt und Berlin an

Metallica kommen 2026 nach Deutschland! Tickets für die Konzerte in Frankfurt und Berlin sind ab 30. Mai erhältlich.

red 22.05.2025 - 13:13 Uhr

Die US-Rockband Metallica wird ihre Welttournee verlängern und hat für Mai 2026 drei Stadionkonzerte in Deutschland angekündigt. Dabei wird die Band nach Angaben des Veranstalters Live Nation zwei Shows in Frankfurt (22. und 24. Mai 2026 im Deutsche Bank Park) spielen und einmal in Berlin (30. Mai 2026 im Olympiastadion) auftreten. Auch in Zürich (27. Mai 2026, Stadion Letzigrund) ist ein Konzert geplant. Im Vorprogramm treten Gojira und Knocked Loose auf – außer bei dem Konzert am 24. Mai, dort werden Pantera und Avatar als Vorbands gebucht.