Meteoritenjäger selbst aus Frankreich suchen in Koblenz nach dem Einschlag vom Wochenende nach winzigen Fragmenten. Was sie antreibt und warum Zeit dabei eine wichtige Rolle spielt.
Koblenz - Einschläge von Meteoriten wie in Koblenz am Sonntagabend beschäftigen nicht nur Wissenschaftler, auch eine weltweite Gemeinschaft von Meteoritenjägern fiebert dem seltenen Phänomen entgegen. In aller Eile brechen diese Begeisterten zu mitunter langen Reisen zum Ort des Einschlags auf. In Koblenz etwa gehörte der Franzose Thierry Monter aus der Grenzstadt Thionville zu den Ersten, die sich noch im Dunkeln auf Spurensuche machten.