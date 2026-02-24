Die Metzgerei Bosch hat – wie so viele Betriebe ihrer Branche – mit Personalmangel zu kämpfen. Im Jahr 2023 musste die alteingesessene Metzgerfamilie ihre Filiale im Herrenberger Stadtteil Kuppingen kurzzeitig schließen, weil nicht genügend Personal da war, um die Kundschaft an der Theke zu bedienen. Besonders bitter war das, weil das Geschäft eigentlich brummte. Der Fall nahm eine gute Wendung: Schon drei Monate später waren wieder Fachverkäuferinnen gefunden, und die Metzgerfiliale öffnete fortan zumindest an drei Tagen, von donnerstags bis samstags.