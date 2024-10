Beschwerden sind in der Metzgerei Klingler Chefsache. Wem die Linsen mit Spätzle mal zu fad sein sollten, der darf das vertrauensvoll sagen und auf Abhilfe hoffen. Doch eigentlich hört Thomas Klingler eher positives Feedback – die Gerichte seines Metzger-Imbisses scheinen gut anzukommen, zumindest lassen die vielen Stammkunden die Vermutung zu. Beim Vor-Ort-Termin im Stammsitz an der Cannstatter Straße in Fellbach muss er immer wieder das Gespräch unterbrechen, um ein vertrautes Gesicht mit Handschlag zu begrüßen – man kennt sich und ist auch mal per Du. „Wir haben viele langjährige Kunden, die unsere Fleischprodukte kaufen und den Imbiss nutzen. Die vertrauen uns und wollen deftige Hausmannskost wie bei Oma statt Überkandideltem“, sagt Thomas Klingler und verschwindet hinter der Ladentheke.

Thomas und Heike Klingler betreiben das Geschäft in vierter Generation

Gemeinsam mit seiner Frau Heike betreibt der mittlerweile 60-Jährige bereits in der vierten Generation das Fellbacher Traditionsgeschäft. Im Jahr 1908 war die Gründung. Nicht ganz so lange, aber auch schon fast drei Jahrzehnte, liegt der Start des Mittagstisches zurück, 1996 war das. „Der Bedarf war da, die Kundennachfragen nach einem warmen Mittagessen wurden mehr, also haben wir den Imbiss eingeführt“, erklärt der Chef und erinnert sich, dass erst mal recht klein gestartet worden sei und zwar mit zwei kroatischen Köchinnen, die auch mal landestypisches wie Djuvec-Reis und Cevapcici präsentiert hätten. „Dann folgte 1998 der Komplettumbau, und im Zuge dessen haben wir auch dem Imbiss-Theken-Bereich mehr Platz eingeräumt, weil wir schnell gemerkt haben, dass der Mittagstisch funktioniert“, sagt Thomas Klingler und fügt hinzu, dass rund zehn Jahre später die Filiale in der Markthalle Fellbach eröffnet worden sei – auch mit Mittagstischangebot und deutlich mehr Sitzplätzen als am Stammsitz. „In der Cannstatter Straße setzen sich auch manche rein und genießen das gesellige Essen, aber in der Markthalle ist dafür mit insgesamt 70 Sitzplätzen natürlich viel mehr Platz vorhanden“, erklärt Thomas Klingler.

Ein Mittagstischgericht und verschiedene Beilagen stehen zur Auswahl

Doch was kocht Küchenchef Michael Groh mit seinen Kollegen denn nun eigentlich täglich ab 6 Uhr morgens für die hungrige Kundschaft? Das Prinzip klingt einfach: Es gibt immer ein täglich wechselndes Mittagstischgericht und dazu immer eine Tagesauswahl aus schwäbischen Klassikern und Beilagen wie Spätzle, Gemüse oder einer bunten Pfanne aus dem Wok. „Es gibt also auch vegetarisch bei uns. Und quasi vegan ist unser Kartoffelsalat, der nie fehlen darf.“

Königsberger Klopse oder doch lieber ein Schwaben-Teller? Foto: Gottfried Stoppel

Apropos: Rund 50 bis 100 Kilo des beliebten schwäbischen Klassikers werden in der Küche des Metzgerbetriebs täglich zubereitet – aus frischen Pellkartoffeln, wie Thomas Klingler und Michael Groh betonen. „Das muss erst mal geschält werden, da brauchen wir viele fleißige Hände.“ Auch an diesem sonnigen Mittag wird immer wieder der „Schwäbische Teller“, bestehend aus Fleischküchle, Maultasche, Zwiebelsoße und Kartoffelsalat, geordert. Aber auch das Gericht des Tages, Königsberger Klopse, findet zahlreiche Abnehmer. „Wir haben viele Klassiker im Programm, die immer wieder gut gehen. Nach Möglichkeit versuchen wir, auch Kundenwünsche beim Mittagessen umzusetzen“, sagt Thomas Klingler und verrät, dass er quasi täglich als Vorkoster zum Einsatz kommt. „Mir schmeckt eigentlich alles, aber je nach Saison freue ich mich über eine Entenkeule mit Rotkohl sehr“, sagt er.

Mal schauen, ob Sohn Timo ihm künftig auch beim Testessen der Imbiss-Gerichte behilflich sein wird. Der 31-Jährige steigt nämlich zum 1. Januar mit ein in den Familienbetrieb, der auf stolze 116 Jahre zurückblicken kann. „Er bildet dann mit unserem Jungmeister ein Duo. Auf die beiden setzen wir, was die Zukunft angeht.“ Die werde herausfordernd, könne aber gelingen, wenn es Spaß mache und die Bürokratie nicht überhandnehme. „Ich sehe mich als kochenden Metzger. Es geht bei uns um Ernährung und gute Lebensmittel, da berate ich auch die Kunden. Die Qualität macht es aus und das muss so bleiben, schließlich gibt es nicht mehr viele solcher Betriebe wie uns. Ich zolle dem Team großen Respekt“, sagt Klingler.

Informationen rund um den Mittagstisch

Öffnungszeiten

Die Metzgerei Klingler in der Fellbacher Mozartstraße 2/1 bietet ihren Mittagstisch werktags ab 11 Uhr an. Die heiße Theke ist aber auch samstags gut bestückt. Mittagstischgerichte variieren ohne Getränk zwischen acht und neun Euro. Weitere Informationen und Bestellungen unter der Telefonnummer 0711 / 57 19 34 3.