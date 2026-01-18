In einem Kinderzimmer in Metzingen bricht ein Feuer aus- Die Familie kann die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Ein anderer Bewohner verletzt sich auf dem Weg nach draußen.
18.01.2026 - 18:33 Uhr
In einem Kinderzimmer im Kreis Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in Metzingen mehrere Stunden, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge konnten die 36-jährige Bewohnerin und ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren die Erdgeschosswohnung selbst verlassen.