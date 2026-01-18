Ein 55-Jähriger, der in einer Obergeschosswohnung lebt, habe sich leicht verletzt, als er eine Fensterscheibe einschlug, um nach draußen zu gelangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch die 36-jährige Mutter und eine weitere Bewohnerin seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Warum es in dem Kinderzimmer brannte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.