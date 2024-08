Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 312 bei Metzingen (Kreis Reutlingen) am Samstag ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 18-Jähriger Motorradfahrer gegen 21.50 Uhr auf der B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen. Wie die Polizei mitteilte, kam er auf Höhe der Anschlussstelle Metzingen-Nord k aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte in der Folge über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen.

Ein Verletzter und Sachschaden

Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.