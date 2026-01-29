Wie Simon Verhoeven den Tod seines Vaters im Film verarbeitet – und wie Senta Berger auch am Filmset ihre Muttergefühle zeigt. Ein Gespräch anlässlich des Kinostarts von «Ach, diese Lücke».
München - Der Dreh der Literaturverfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit seiner Mutter Senta Berger war für Regisseur Simon Verhoeven eine sehr persönliche Angelegenheit. "Mir wurde ja selbst eine sehr große Lücke in mein Leben gerissen", sagte der Filmemacher der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Tod seines Vaters Michael Verhoeven im April 2024.