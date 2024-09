Comedian Felix Lobrecht hat seine Tourdaten am Mittwoch veröffentlicht. Vermutlich zur Überraschung vieler Fans ist auch Ludwigsburg dabei. Die MHP Arena verspricht sich davon auch eine Außenwirkung, um andere Künstler in die Stadt zu holen.

Felix Lobrecht hat am Mittwochmittag auf seiner Instagram-Seite seine nächste Tour verkündet. Fans aus der Region dürften sich gleich doppelt freuen: Der Comedian, Podcastmoderator und Autor kommt am 6. Mai 2025 in die MHP Arena nach Ludwigsburg und am 29. Oktober 2026 in die Hans-Martin-Schleyer-Halle nach Stuttgart. Über sein neues Programm „Sell out“ schreibt Lobrecht: „Das wird tatsächlich nochmal geiler, als alles, was ich davor so auf der Bühne veranstaltet habe.“