MHP Riesen Ludwigsburg Ortega neuer Trainer bei den Riesen
Bei den MHP Riesen Ludwigsburg wird ein Spanier neuer Chefcoach: Carles Duran Ortega, zuletzt in der Türkei tätig, übernimmt. Derweil weist der Ludwigsburger Kader noch Lücken auf.
Bei den MHP Riesen Ludwigsburg wird ein Spanier neuer Chefcoach: Carles Duran Ortega, zuletzt in der Türkei tätig, übernimmt. Derweil weist der Ludwigsburger Kader noch Lücken auf.
Die Spanier sind nicht nur der aktuelle Fußball-Europameister, sondern auch im kontinentalen Basketball das Maß aller Dinge. Was sich zum Beispiel in der Zuschauerresonanz niederschlägt. In der gerade abgelaufenen Hauptrunden-Saison knackte die nationale ACB-Liga die Zwei-Millionen-Marke, das bedeutet im Schnitt mehr als 6800 Besucher pro Partie.