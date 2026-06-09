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MHP Riesen Ludwigsburg Ortega neuer Trainer bei den Riesen

MHP Riesen Ludwigsburg: Ortega neuer Trainer bei den Riesen
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Carles Duran Ortega wird die MHP Riesen Ludwigsburg trainieren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Bei den MHP Riesen Ludwigsburg wird ein Spanier neuer Chefcoach: Carles Duran Ortega, zuletzt in der Türkei tätig, übernimmt. Derweil weist der Ludwigsburger Kader noch Lücken auf.

Sport: Joachim Klumpp (ump)

Die Spanier sind nicht nur der aktuelle Fußball-Europameister, sondern auch im kontinentalen Basketball das Maß aller Dinge. Was sich zum Beispiel in der Zuschauerresonanz niederschlägt. In der gerade abgelaufenen Hauptrunden-Saison knackte die nationale ACB-Liga die Zwei-Millionen-Marke, das bedeutet im Schnitt mehr als 6800 Besucher pro Partie.

 

Solche Zahlen wecken gewisse Begehrlichkeiten, und die Verantwortlichen der MHP Riesen Ludwigsburg haben nach der Trennung von Coach Mikko Riipinen (inzwischen Oradea/Rumänien) ihr Auge dieses Mal auch bewusst auf die Iberische Halbinsel geworfen. Seit Dienstag steht nun fest, dass von dort der neue Cheftrainer des Bundesligisten kommen wird. Der 50-jährige Carles Duran Ortega war jahrelang beim Traditionsverein Joventut de Badalona nahe Barcelona tätig, die beiden vergangenen Engagements in der Türkei (bei Darüssafaka Istanbul und in Mersin) endeten dagegen weniger erfolgreich, entweder vorzeitig oder mit dem Abstieg.

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Dennoch sagt der Riesen-Vorsitzende Alexander Reil, der zusammen mit dem künftigen sportlichen Leiter David McCray aus einem halben Dutzend ernsthafter Kandidaten wählen musste: „In all den Gesprächen konnte man spüren, dass er Basketball liebt, lebt und über eine sehr vielschichtige Erfahrung verfügt. Wir sind überzeugt davon, dass er dem Ludwigsburger Basketball guttun wird.“ Generell können die Zuschauer davon ausgehen, dass der Spanier mehr Wert auf teamorientierten Basketball legen wird. Ob das letztendlich auch gelingt, bleibt abzuwarten, zumal der Kader bisher noch große Lücken aufweist. Aktuell stehen lediglich fünf Spieler unter Vertrag im Profikader, darunter nur ein Ausländer. Es gibt also noch viel zu tun.

Carles Duran Ortega, der in seiner Zeit in Spanien stets viel Wert auf den Nachwuchs gelegt hat, schreckt das nicht ab und sagt: „Ich bin begeistert von dieser großartigen Herausforderung und freue mich darauf, mit dem Team zu arbeiten und gemeinsam mit unseren Fans Spaß zu haben.“ Der 50-Jährige, der bei den Riesen einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat, wird Mitte Juli in der Barockstadt erwartet und soll dann auch offiziell vorgestellt werden. Der Trainingsbeginn dürfte Anfang August sein, nachdem bereits Mitte September für die Ludwigsburger die erste Runde im nationalen Pokal-Wettbewerb ansteht.

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