Alles auf Gelb, so lautet normalerweise der Slogan der MHP Riesen Ludwigsburg. Am Sonntag aber spielten die Bundesliga-Basketballer anlässlich des Weltfrauentages (passend mit gleich zwei Schiedsrichterinnen) erstmals in einem fliederfarbenen Trikot. Und in diesem modischen Farbtupfer siegten die Riesen 75:67 (47:33) gegen die Towers aus Hamburg. Trainer Mikko Riipinen sagte: „Das war der Sieg, der mich am meisten stolz macht bisher in der Saison – unter diesen Umständen.“