Vor zwölf Jahren verunglückte Formel-1-Idol Michael Schumacher. Seine Familie spürt weiter die Folgen - und geht im nächsten Jahr neue Wege.
23.12.2025 - 10:23 Uhr
Den Namen für den sportlichen Neuanfang trägt auch Mick Schumachers neuer Hund. „Indie“ heißt der flauschige Vierbeiner, und in der IndyCar-Serie wird Mick Schumacher im kommenden Jahr antreten. „Ich freue mich auf 2026“, schrieb der 26-Jährige zu den Fotos mit seinem neuen Haustier. Mick Schumacher will in den USA neu durchstarten, der Rennsport-Karriere einen frischen Schub geben.