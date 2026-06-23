Das «L.A. Jordan» in der Pfalz steigt als einziges Restaurant neu in die Drei-Sterne-Liga von Michelin auf. Neueröffnungen in München und Frankfurt räumen auch ab. Auffällig ist aber der Frauenmangel.
23.06.2026 - 20:32 Uhr
Frankfurt/Main - Applaus, Jubelschreie und strahlende Köche: In Frankfurt sind die neuen Michelin-Sterne an Spitzenküchen in Deutschland verliehen worden. Insgesamt 339 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des Gourmetführers "Guide Michelin" schmücken.