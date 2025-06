Die Sterne leuchten. Und dieses Mal mehr als je zuvor. Die Freude ist in zwei Restaurants besonders groß. Das Haerlin in Hamburg mit Küchenchef Christoph Rüffer sowie das Tohru in der Schreiberei in München mit Tohru Nakamura werden von zwei auf drei Michelin-Sterne aufgewertet. Allein die Tatsache, dass es zwei auf einen Streich sind, ist eine Sensation, die man so nicht vermutet hätte.