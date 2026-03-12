Schockmoment im US-Bundesstaat Michigan: Ein Fahrzeug fährt in eine Synagoge – eine Person ist wohl tot. Bislang ist unklar, was genau passiert ist – und warum.
12.03.2026 - 22:26 Uhr
In einem Vorort der US-Großstadt Detroit im Bundesstaat Michigan ist eine Person mit einem Fahrzeug in eine Synagoge gefahren. Sicherheitspersonal habe danach das Feuer eröffnet, sagte der örtliche Sheriff vor Journalisten. „Wir glauben, dass diese Person tot ist.“ Ein Feuer am Fahrzeug mache die Situation vor Ort kompliziert.