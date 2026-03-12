Schockmoment im US-Bundesstaat Michigan: Ein Fahrzeug fährt in eine Synagoge – eine Person ist wohl tot. Bislang ist unklar, was genau passiert ist. Der US-Präsident äußert sich knapp.
12.03.2026 - 22:44 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat sein Bedauern über den Vorfall im Norden der USA, bei dem eine Person mit einem Fahrzeug in eine Synagoge gefahren ist, ausgedrückt. Der Republikaner sagte in Washington: „Es ist absolut unfassbar, dass so etwas passiert.“ Er schicke Liebe an die jüdische Gemeinschaft in Michigan und an alle Menschen in Detroit.