Micron sorgt für Aufsehen: Nach fast drei Jahrzehnten verabschiedet sich die Marke Crucial aus dem Endkundengeschäft. Was steckt hinter dieser überraschenden Entscheidung?
Micron, ein führender Hersteller von Speicherlösungen, hat überraschend angekündigt, das Endkundengeschäft seiner Marke Crucial nach fast 30 Jahren einzustellen. Diese Entscheidung markiert das Ende einer Ära für Millionen von Verbrauchern, die Crucial-Produkte wie RAM und SSDs genutzt haben. Doch was steckt hinter diesem drastischen Schritt?