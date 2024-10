Falten, Trennung, Menopause: Wie komme ich gut durch das mittlere Alter, ohne in eine Krise zu geraten? Das hat sich die Stuttgarter Verlegerin und psychologische Beraterin Petra Kiedaisch gefragt.

Lisa Welzhofer 16.10.2024 - 12:43 Uhr

Bandscheibe, Pflegeversicherung, Menopause – und dann auch noch die großen Sinnfragen. In den Jahren zwischen 45 und 65 ist was los. Was zu tun ist, damit aus der Midlife-Crisis eine Midlife-Challenge wird und wie sie selber durch diese Zeit kommt, erklärt Petra Kiedaisch (57) im Interview und in ihrem neuen Buch.