Miese Stimmung Nur der Kanzler? Warum Deutschland wirklich unzufrieden ist
Die Stimmung in Deutschland ist schlecht. Welche Gründe hat das? Und wer profitiert davon? Ein Kommentar von Armin Käfer.
Die Stimmung in Deutschland ist schlecht. Welche Gründe hat das? Und wer profitiert davon? Ein Kommentar von Armin Käfer.
Die deutsche Nationalhymne beginnt mit einem dreifachen Wunsch. Ganz oben auf dieser Wunschliste steht die Einigkeit. „Danach lasst uns alle streben“, ermahnt uns August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der das „Lied der Deutschen“ 1841 erdichtet hat. Seine Worte finden heute leider wenig Gehör. Wir leben in einem Deutschland, das in vielerlei Hinsicht keineswegs einig ist. Am meisten eint die Deutschen noch ihre Unzufriedenheit. Sie ist die vorherrschende Stimmung unserer Zeit. Deutschland erscheint wie eine Republik der Unzufriedenen.
In den nächsten zehn Jahren gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Millionen von ihnen werden nur Minirenten bekommen und mit teuren Mieten zu kämpfen haben.