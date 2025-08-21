Als Mieter lohnt es sich, die eigenen Rechte genau zu kennen. Ursel Beck von den Mieterinitiativen Stuttgart verrät, wann sich vom Vermieter Geld einfordern lässt.
21.08.2025 - 15:00 Uhr
Für Menschen ohne Eigentum ist Stuttgart ein schwieriges Pflaster. Von dem umkämpften Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt profitieren vor allem Vermieter, dementsprechend hoch sind die Wohnungspreise. Wer seine Rechte als Mieter genau kennt, kann allerdings an einigen Stellen Geld einsparen oder zurückverlangen.