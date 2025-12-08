 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mit einer App gegen zu hohe Mieten

Mietwucher Mit einer App gegen zu hohe Mieten

Mietwucher: Mit einer App gegen zu hohe Mieten
1
Nicht jeder aufgerufene Mietpreis ist auch erlaubt. Foto: imago/blickwinkel

Die Linken setzen auf Technik, um überhöhten Mieten auf die Schliche zu kommen. Die Daten der Mieter werden mit dem Mietspiegel verglichen – und auf Knopfdruck den Behörden gemeldet.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Regieren wollen die Linken in Baden-Württemberg nicht unbedingt. „Soziale Opposition“ nennt Spitzenkandidatin Kim Sophie Bohnen das, was ihr nach dem 8. März vorschwebt. Bei Umfragen liegt die Partei ziemlich stabil im Bereich von sieben Prozent, Landeschefin Sahra Mirow glaubt, dass es noch mehr werden könnte. Um dies zu schaffen hat die Partei die hohen Mietpreise zu einem ihrer Spitzenthemen erkoren.

 

Fünf Städte im Südwesten sind mit dabei

Ein Mittel, um dem Einhalt zu gebieten soll die Mietwucher-App sein, die nun für fünf Städte in Baden-Württemberg freigeschaltet worden ist. Und zwar für Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim und Tübingen – in Freiburg gab es die App – die eigentlich keine App ist sondern webbasiert – bereits. Ebenso wie in mehr als 20 anderen Städten bundesweit.

Man erwarte sich „Klarheit und Bewusstseinsbildung“, sagt Caren Lay, die Mietrechtsexpertin der Linken im Bundestag. Die Daten der Mieter werden von dem Programm mit dem örtlichen Mietspiegel verglichen, dann spuckt die Technik einen Hinweis aus, ob die Mieten überhöht sind oder nicht.

Sahra Mirow will den Mietmarkt sozialer gestalten. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Situation in Baden-Württemberg sei auf dem Mietmark desaströs, befinden die drei Politikerinnen, und dass die aktuelle Regierung den Zustand „nicht nur verwaltet, sondern verschlimmert“ hat. So hätten sich allein in Konstanz die Mieten seit 2010 nahezu verdoppelt. Mindestens ebenso schlimm und eng damit zusammen hängend: sowohl die Zahl der Zwangsräumungen als auch die Zahl derer, die sich gar keine Wohnung mehr leisten können, nehmen stetig zu.

Bewusstseinswandel bei Behörden schaffen

Ihre Forderung: Mehr Sozialwohnungen, einen Mietendeckel und die Gesetze befolgen, die es jetzt schon gibt – wobei die App helfen soll. Auch bei den Behörden müsse ein Bewusstseinswandel geschaffen werden, sagen die Linken. 200 000 mal sei die App schon in anderen Städten angewendet worden, 8000 mal seien die Daten an die Behörden weiter gegeben worden. Die Meldung einer vermeintlich überhöhten Miete an die jeweilige Stadt ist nur ein Tastendruck, „die Behörden müssen dann tätig werden“, sagt Caren Ley. Mietpreisüberhöhung sei schließlich schon heute strafbar, und liege vor, wenn die verlangte Miete um 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liege.

Ob die Meldungen durch die so genannte App letztlich zu einer niedrigeren Miete führt, das entzieht sich dem Kenntnisstand der Macher. In Freiburg, wo es die Mietwucher-App seit Dezember 2024 gibt, ist die Erfolgsquote eher bescheiden. 78 Meldungen seien in diesem Jahr über die App eingegangen, nach Angaben der Stadt wurden die Betroffenen angeschrieben und um weitere Informationen gebeten. Das sei notwendig, „weil die App-Meldung nicht alle relevanten Faktoren enthält“, heißt es von der Stadt. Ergänzende Angaben seien dann aber nur von sieben Personen gemacht worden. Darunter sei „kein klarer Fall von Mietüberhöhung oder gar Mietwucher“ gewesen.

Weitere Themen

Akademischer Abschluss?: Das ganz spezielle „Diplom“ des Sparkässlers Manuel Hagel

Akademischer Abschluss? Das ganz spezielle „Diplom“ des Sparkässlers Manuel Hagel

„Diplomierter Bankbetriebswirt“ darf sich der CDU-Chef nach einer Fortbildung nennen. Doch der obligate Zusatz der Hochschule fehlte öfter. Nun wird das korrigiert.
Von Andreas Müller
Familie war regulär gemeldet: Falsche Wohnung gestürmt – Polizei muss sich erneut entschuldigen

Familie war regulär gemeldet Falsche Wohnung gestürmt – Polizei muss sich erneut entschuldigen

Bewaffnete Polizisten stürmen Ende November eine falsche Wohnung. Nun zeigt sich: Die Familie war dort regulär gemeldet. Nun mussten sich die Beamten zum zweiten Mal entschuldigen.
Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fahrer parkt auf der Autobahn und schläft

Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis Betrunkener Fahrer parkt auf der Autobahn und schläft

Einen gefährlichen Platz für ein Nickerchen hat sich ein betrunkener Autofahrer ausgesucht: Er hielt auf der mittleren Spur der A6 bei Sinsheim an. Auch die Feuerwehr muss ausrücken.
Wahlkampf in Baden-Württemberg: Was den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auszeichnet

Wahlkampf in Baden-Württemberg Was den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auszeichnet

Geerdet, machtbewusst und als Mann der Mitte: So präsentiert sich der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Rennen um die Nachfolge von Winfried Kretschmann
Von Bärbel Krauß
Mietwucher: Mit einer App gegen zu hohe Mieten

Mietwucher Mit einer App gegen zu hohe Mieten

Die Linken setzen auf Technik, um überhöhten Mieten auf die Schliche zu kommen. Die Daten der Mieter werden mit dem Mietspiegel verglichen – und auf Knopfdruck den Behörden gemeldet.
Von Christian Gottschalk
Ostalbkreis: Schweinestall brennt - Feuerwehr im Großeinsatz

Ostalbkreis Schweinestall brennt - Feuerwehr im Großeinsatz

In einem Stallgebäude im Ostalbkreis bricht Feuer aus. Menschen sind nicht in Gefahr. Doch was ist mit den Tieren?
Heilbronn: Jugendlicher rast auf Polizeiauto zu – versuchter Mord?

Heilbronn Jugendlicher rast auf Polizeiauto zu – versuchter Mord?

Ein Jugendlicher stiehlt ein Auto. Polizeibeamte versuchen, ihn in Heilbronn zu stoppen – doch er bremst nicht. Nun hat ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt.
Titisee-Neustadt: Polizist stirbt bei Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Titisee-Neustadt Polizist stirbt bei Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Zwei Polizeibeamte kommen mit ihrem Streifenwagen von der Straße ab. Ihr Fahrzeug prallt gegen einen Baum. Für einen der beiden kommt jede Hilfe zu spät.
Baden-Württemberg: Ermittler kappen Tausende Nummern von mutmaßlichen Betrügern

Baden-Württemberg Ermittler kappen Tausende Nummern von mutmaßlichen Betrügern

Mit der Abschaltung von mehr als 3.500 Rufnummern wollen die Ermittler Betrügern das Geschäft vermiesen – und Menschen vor Maschen wie dem Enkeltrick schützen. Was dahinter steckt.
Landesbauordnung: Ist bauen jetzt einfacher und billiger geworden?

Landesbauordnung Ist bauen jetzt einfacher und billiger geworden?

Im Sommer feierte Bauministerin Nicola Razavi (CDU) die Überarbeitung ihrer Landesbauordnung als großen Wurf. Ist Bauen im Land wirklich einfacher geworden? Eine Zwischenbilanz.
Von Annika Grah
Weitere Artikel zu Die Linke
 
 