Menschen aus 16 Ländern haben im Leinfelder Neubaugebiet Schelmenäcker in mobilen Unterkünften eine Heimat auf Zeit gefunden. Wie klappt das Zusammenleben?
Ein schwarzer Turnschuh, ein vom Regen durchweichtes Manga-Comic und auch ein rot-weißer Spielzeugbagger sind auf dem Echterdinger Renault-Gelände liegen geblieben. Sie erinnern an das Leben, das bis vor wenigen Monaten noch hier getobt hat. 120 Menschen hatten auf dem Areal an der Leinfelder Straße zuletzt gelebt. Um zu sparen und weil die Zahl der Geflüchteten stark zurück gegangen ist, hat die Stadt entschieden, den Vertrag über die Mietcontainer nicht mehr zu verlängern. Bis Ende des Jahres soll das städtische Gelände geräumt sein. Ein paar der mobilen Unterkünfte wurden schon abgebaut.