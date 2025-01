Seit September gibt es vermehrt Kontrollen an Deutschlands Grenzen. Das Ziel: illegale Einreisen verhindern. Nun legt die Bundespolizei Zahlen für das Gesamtjahr 2024 vor.

dpa 03.01.2025 - 18:37 Uhr

Potsdam - Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr deutlich weniger unerlaubt eingereiste Menschen an Deutschlands Grenzen erfasst als im Jahr davor. Registriert wurden rund 83.000 illegale Einreisen - nach rund 127.500 im Jahr 2023. Mehr als jede zweite aufgegriffene Person (rund 46.750) wurde 2024 direkt an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen, wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mitteilte. Die Zahlen für den Dezember 2024 sind dabei noch unvollständig.