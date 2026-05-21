Abgelehnte Asylbewerber könnten künftig in Zentren außerhalb der EU gebracht werden. Die Verhandlungen dazu sind weitgehend abgeschlossen. Nur an einem Punkt hakt es.
Europa ringt weiter um eine Verschärfung der Asylregeln. Kurz vor einer Einigung zwischen dem EU-Parlament und den 27 Mitgliedstaaten kommt es unerwartet zu einer Verzögerung wegen einer umstrittenen Rückführungsverordnung. „Alle noch offenen politischen Fragen wurden ausführlich erörtert und vorläufig vereinbart“ - mit Ausnahme der Frage nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelungen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Zuvor waren die Gespräche zwei Mal vertagt worden. Nun soll am 1. Juni erneut nach einer Lösung gesucht werden.