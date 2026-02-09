In den Augen der Konservativen werden die nationalen Systeme entlastet, die Sozialdemokraten sehen das Grundrecht auf Asyl bedroht.

Die Vorwürfe sind massiv. Die EU lege die „Axt an das Grundrecht auf Asyl“, empören sich die deutschen Sozialdemokraten vor einer Abstimmung am Dienstag im Europaparlament über Änderungen im europäischen Asylsystem. Die Verschärfungen seien von Konservativen und Rechtsextremisten im „Schweinsgalopp“ durchgepeitscht worden. Die EVP-Fraktion im Parlament, zu der auch CDU und CSU gehören, sieht das natürlich anders. Die geplanten Regelungen dienten dazu, die nationalen Asylsysteme zu entlasten und illegale Migration zu minimieren, heißt es im Vorfeld des Votums in Straßburg.

Asylsuchende sollen schneller abgeschoben werden Geplant ist, dass etwa Asylsuchende schneller in die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten abgeschoben werden können. Zudem wurde die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten verlängert, auf der jetzt auch das Kosovo, Kolumbien, Indien und Bangladesch zu finden sind. Das seien Länder, kritisieren die deutschen Sozialdemokraten, deren Umgang mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten das Europäische Parlament erst kürzlich verurteilt habe. Die geplante Regelung bedeutet allerdings nicht, dass die Menschen automatisch in diese Länder abgeschoben werden. Auch weiter muss immer der Einzelfall geprüft werden, der wird aber in einem beschleunigten Verfahren abgewickelt. Die neuen Regelungen könnten zusammen mit anderen Änderungen im Rahmen eines ganzen Reformpaketes im Sommer in Kraft treten.

Die Empörung der Sozialdemokraten erklärt sich auch dadurch, dass die Verschärfungen bei der Abstimmung am Dienstag wahrscheinlich mit einer Mehrheit von konservativen und extrem-rechten Kräften erzielt werden. Seit der Europawahl im vergangenen Jahr sind die konservativen und extremen rechten Abgeordneten in der Mehrheit und könnten nun bisher harten EU-Vorgaben beim Schutz von Migranten aufweichen. In diesem Sinne hat sich etwa der Innenausschuss des Parlaments bereits Anfang Dezember auf neue Regelungen bei den sicheren Drittstaaten geeinigt.

Deutschland spricht sich für „klare Kante“ aus

Möglich geworden sind die geplante Verschärfung der EU-Asylregelungen auch durch einen Kurswechsel in Deutschland, das in Sachen Reform der Migrationsgesetzgebung lange als Bremser auftrat. Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigte sich etwa beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel im Dezember. Dort betonte der sichtlich zufriedene Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU): „Wir erleben heute ein europäisches Momentum“, es gehe um einen „Kontrollkurs und klare Kante, auch in Europa“.

Diese neue, harte Strategie verfolgt Deutschland etwa in Sachen Afghanistan. Tun sich andere EU-Staaten noch schwer damit, Menschen in das von den radikalislamistischen Taliban regierte Land abzuschieben, hat die Bundesregierung seit 2024 mehr als 100 Afghanen per Charterflug nach Afghanistan gebracht und verhandelt mit den Taliban über ein Abschiebeabkommen. Dieser Vorstoß zeitigt auch Wirkung in Brüssel. Inzwischen sucht die EU-Kommission Kontakt zu den Machthabern in Kabul, um die Umsetzbarkeit solcher Rückführungen zu erörtern. Ein EU-Kommissionssprecher teilte kürzlich mit, EU-Beamte seien bereits zu „technischen Missionen“ in Afghanistan gewesen, zuletzt im Januar. Dabei sei die „Strukturierung der Zusammenarbeit bei der Rückübernahme sowie die mögliche Organisation von Rückführungsoperationen“ sondiert worden. Die Pläne stoßen jedoch sowohl auf praktische Hindernisse als auch auf Einwände von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen.

Italien profitiert von der Verschärfung

Von der geplanten Asylreform direkt profitieren könnte auch Italien. Denn die Regierung dürfte dann ihre bislang weitgehend ungenutzten Abschiebeeinrichtungen in Albanien im Sommer in Betrieb nehmen. Das Vorhaben von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, in großem Stil abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken, noch bevor sie italienischen Boden betreten haben, schien bereits gescheitert. Die Auslagerung von Entscheidungen über Asylanträge nach Albanien wurde durch Gerichtsurteile von italienischen und europäischen Instanzen untersagt. Mehrfach mussten Mittelmeer-Flüchtlinge, die bereits in Albanien eingetroffen waren, doch nach Italien gebracht werden. Nach der geplanten Verschärfung der EU-Regelungen sollen aber Rückführungszentren in Drittstaaten außerhalb der Union möglich sein, auch in Albanien.