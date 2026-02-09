In den Augen der Konservativen werden die nationalen Systeme entlastet, die Sozialdemokraten sehen das Grundrecht auf Asyl bedroht.
Die Vorwürfe sind massiv. Die EU lege die „Axt an das Grundrecht auf Asyl“, empören sich die deutschen Sozialdemokraten vor einer Abstimmung am Dienstag im Europaparlament über Änderungen im europäischen Asylsystem. Die Verschärfungen seien von Konservativen und Rechtsextremisten im „Schweinsgalopp“ durchgepeitscht worden. Die EVP-Fraktion im Parlament, zu der auch CDU und CSU gehören, sieht das natürlich anders. Die geplanten Regelungen dienten dazu, die nationalen Asylsysteme zu entlasten und illegale Migration zu minimieren, heißt es im Vorfeld des Votums in Straßburg.