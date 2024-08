Im Rems-Murr-Kreis leben viele Eingewanderte, die Musik machen. Manche brachten ihre Instrumente im ersten Reisegepäck mit. Auch Geflüchtete schaffen Songs und Sounds. Wir stellen Musiker und Musikerinnen und ihre Geschichte in einer kleinen Serie vor.

Georg Friedel 15.08.2024 - 11:29 Uhr

Er lehnt an einem Geländer. Der Mann mit Schnurrbart, Krawatte und Hut sieht erschöpft und müde aus. Sein Rücken ist leicht nach vorne gebeugt, der Blick geht nach unten. Im Mundwinkel eine Zigarette, vor ihm steht ein Koffer. Den Kragen seiner Jacke hat er hochgeschlagen, als ob ihm beim Warten ein kalter Wind entgegenbläst. Was geht in ihm vor? Wo kommt er her? Wo will er hin?