In Baden-Württemberg leben derzeit rund eine halbe Million Geflüchtete. Wo kommen sie alle unter? Und wo plant die Landesregierung neue Unterkünfte?

Armin Käfer 20.09.2024 - 16:21 Uhr

Die Migration und ihre Folgen sind Streitthema Nummer eins in der Politik. Das trifft für Wahlen wie an diesem Sonntag in Brandenburg zu, ebenso für Auseinandersetzungen vor Ort, wenn es etwa um neue Unterkünfte geht. Wo kommen die Flüchtlinge, die hier Obhut begehren, alle unter? Wer ist für die Unterbringung zuständig? Wie viele sind in Baden-Württemberg zu versorgen?