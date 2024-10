Die EU-Kommission will ein Gesetz für Abschiebungen auf den Weg bringen. Dazu sollen auch Lager außerhalb der EU aufgebaut werden. Scharfe Kritik kommt aus dem Straßburger Parlament.

Knut Krohn 23.10.2024 - 15:14 Uhr

Giorgia Meloni gibt beim Thema Migration in der EU den Ton an. Die ultrarechte Premierministerin Italiens ist mit ihren Abschiebelagern in Albanien durch die Gerichte zwar gebremst worden, hält aber an der Idee fest. Am Mittwoch hat sich nun auch das Europaparlament in Straßburg in einer kurzen, aber hitzigen Debatte mit der Situation befasst. Vor allem die Parlamentarier aus dem extrem-rechten Lagen nutzten die Gelegenheit, um sich zu profilieren.