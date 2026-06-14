Die SVP wollte die Migration begrenzen, doch erste Zahlen zeigen: Die Schweizer lehnen den Vorschlag offenbar ab. Was steckt hinter der sogenannten «Nachhaltigkeitsinitiative»?

dpa 14.06.2026 - 12:43 Uhr

Bern - Bei der Schweizer Volksabstimmung über eine Begrenzung der Migration zeichnet sich nach einer ersten Hochrechnung eine klare Ablehnung ab. Demnach zeichneten sich nur 45 Prozent Ja-Stimmen und 55 Prozent Nein-Stimmen ab, wie Lukas Golder vom Umfrageinstitut gfs.bern im Schweizer Fernsehen SRF sagte.