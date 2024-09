Der FDP-Chef geht deutlich auf die Union zu, die SPD spricht von Panik. Bei der Zukunft der Autoindustrie scheiden sich die Geister.

Christian Gottschalk 12.09.2024 - 14:48 Uhr

Für den Chef der Landes-SPD ist es eine Reaktion auf das desaströse Wahlergebnis in Sachsen und Thüringen, wo die FDP unter ferner Liefen gelandet ist. „Einige bei der FDP sind im Panikmodus“ kommentiert Andreas Stoch die Äußerungen seines Kollegen Hans Ulrich Rülke. Der Fraktionschef der Freien Demokraten im Stuttgarter Landtag hatte tags zuvor gefordert, die FDP müsse auf einer Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze bestehen und notfalls auch die Koalition in Berlin daran platzen lassen. Kein guter Stil und inhaltlich fragwürdig, so die Einschätzung von Andreas Stoch.