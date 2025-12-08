Die EU-Staaten wollen mehr Länder als sicher einstufen. Auch die Kriterien für sichere Drittstaaten sollen sich ändern. Was das für Asylverfahren und Abschiebungen künftig bedeuten könnte.
08.12.2025 - 11:44 Uhr
Brüssel - Die EU-Staaten wollen Menschen schneller in die nordafrikanischen Länder Marokko, Tunesien und Ägypten abschieben können. Dafür sollen die Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Auch das Kosovo, Kolumbien sowie die südasiatischen Staaten Indien und Bangladesch sollen nach dem Willen der Mitgliedstaaten zur Liste hinzugefügt werden. Darauf einigten sich die EU-Innenminister bei einem Treffen in Brüssel.