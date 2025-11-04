Außenminister Wadephul muss nach Äußerungen zur Asylpolitik angesichts der Zerstörungen in Syrien Kritik aus den eigenen Reihen einstecken. In der Unionsfraktion will er seine Haltung erklären.
Berlin - Außenminister Johann Wadephul hat den Eindruck eines Zerwürfnisses mit Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) wegen der Asylpolitik gegenüber Syrien zurückgewiesen. Das Auswärtige Amt und er unterstützten das Ziel aktiv und konstruktiv, Straftäter und Gefährder nach Syrien und Afghanistan zurückzuführen, sagte er bei einem Treffen mit seinem nigerianischen Amtskollegen Yusuf Tuggar in Berlin. "Da gibt es überhaupt keine Differenz."