Ihre Petition scheiterte – nun schlagen die Bürgermeister von Tamm und Asperg einen neuen Weg ein. Um eine Bebauung zu verhindern, wollen sie dem Land den Schanzacker abkaufen.
09.12.2025 - 12:01 Uhr
Kurz vor Weihnachten wird es im Tammer Gemeinderat alles andere als besinnlich. Auf der Tagesordnung steht am kommenden Dienstag ein Vorhaben mit Sprengkraft: Nachdem eine Petition der Bürgermeister Martin Bernhard (Tamm) und Christian Eiberger (Asperg) nach eineinhalbjähriger Hängepartie im Landtag abgelehnt wurde, will die Stadt Tamm nun versuchen, dem Land Baden-Württemberg das Gebiet Schanzacker abzukaufen.