Seit Monaten attackieren die USA Südafrika – vermeintlich wegen deren Minderheitenpolitik. Steckt Rassismus dahinter? Jetzt hat Pretoria reagiert.
Den deutlichsten Widerspruch erhielt US-Präsident Donald Trump ausgerechnet von einigen jener Menschen, deren Rettung er sich zur Aufgabe gemacht hat. Ende Oktober veröffentlichten 45 namhafte weiße Südafrikaner, allesamt Nachkommen der Buren-Siedler, einen offenen Brief. Darin wiesen sie Trumps statistisch unhaltbare Darstellung zurück, ihre Volksgruppe sei Opfer eines Genozids. „Nicht in unserem Namen“, schrieben die Akademiker, Kirchenvertreter und Journalisten. Es sei ein Narrativ, das „rassistische Weltanschauungen bediene, die Weiße über andere erheben“.