Alligatoren in den Sümpfen Floridas sollten Migranten abschrecken, aus einem Abschiebezentrum zu flüchten: Ein Symbol von Trumps aggressiver Migrationspolitik ist Geschichte. Stecken Kosten dahinter?
25.06.2026 - 21:39 Uhr
Ochopee - Das berüchtigte Abschiebezentrum mit dem prägnanten Namen "Alligator Alcatraz" in den Sümpfen Floridas schließt. Das gab der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats im Süden der Vereinigten Staaten, Ron DeSantis, bekannt. Es gebe dort keine Häftlinge mehr. Er verwies darauf, dass die Einrichtung in den Everglades von Anfang an als Notfalllösung gedacht gewesen sei. Vor kurzem hatten US-Medien berichtet, dass horrende Betriebskosten ein Grund für das Aus sein könnten.