Wie bekommt Deutschland den Spagat zwischen zu viel irregulärer Migration und Bedarf an ausländischen Arbeitskräften hin? Der Bundespolizei-Chef will die Zahl der Einreisen mindern.
12.11.2025 - 14:22 Uhr
Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, hat sich für ein konsequentes Reduzieren von Einreiseanreizen für Flüchtlinge ausgesprochen, um die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Die verfassungsrechtlich nicht notwendigen Anreize müssten auf das verfassungsrechtlich Notwendige zurückgeführt werden, sagte Roman bei den Nürnberger Tagen für Migration. Die Expertentagung wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) organisiert.