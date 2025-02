Die Kritik der Ex-Kanzlerin an der Unionslinie zur Migrationspolitik wirft erneut ein Schlaglicht auf ihr Verhältnis zu Friedrich Merz. Eine Szene aus einer Diskussionsrunde wirkt aufschlussreich.

dpa 06.02.2025 - 11:34 Uhr

Hamburg - Die Kritik von Angela Merkel am Migrationskurs von Friedrich Merz hat auch die alte Frage nach dem schwierigen Verhältnis zwischen der Altkanzlerin und dem Kanzlerkandidaten der Union (beide CDU) wieder aufgeworfen. Bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" am Mittwochabend in Hamburg nannte Merkel es mit Blick auf die Bundestagsabstimmung, bei der ein Unionsantrag mit AfD-Stimmen eine Mehrheit fand, "richtig und für mich einfach auch notwendig, dazu meine Meinung zu sagen". Eine weitere Szene aus der Diskussionsrunde sorgt im Netz für Gesprächsstoff.