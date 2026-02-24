Es ist durchaus ein kleiner Erfolg derjenigen, die sich gegen den Neubau einer Landeserstaufnahme (LEA) oder einer EA (Erstaufnahme) auf dem zwischen Asperg und Tamm gelegenen Schanzacker einsetzen. Der CDU-Landtagskandidat des Wahlkreises Ludwigsburg, Lukas Tietze, hatte die Vertreter des Vereins für Umweltschutz und Heimatkunde im Kreis Ludwigsburg (VUH), der aus der Bürgerinitiative GGLTA (gemeinsam gegen LEA Tamm Asperg) hervorgegangen ist, am Montagabend zu einem Austausch über den Schutz des Schanzackers als wertvollen Natur- und Landschaftsraum eingeladen.