Wie der Ex-Kickers-Knipser beinahe in Weilimdorf gelandet wäre

Am Samstag treffen im JC Donzdorf und TSV Weilimdorf die Führenden der Tabelle aufeinander. Für die Gastgeber dabei: der Neuzugang Mijo Tunjic, der in diesem Sommer vor einer 50:50-Entscheidung stand. Warum der langjährige Profi nun überhaupt in der Landesliga kickt.

Harald Landwehr 03.10.2024 - 19:00 Uhr

Im Umfeld des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers hat es in den vergangenen Wochen den ein oder anderen sentimentalen Stoßseufzer gegeben: „Ach, hätten wir doch noch einen Knipser wie Mijo Tunjic da vorne drin“, war der häufig geäußerte Wunsch, nachdem die aktuellen Angreifer des Aufstiegskandidaten im Torabschluss Schwächen gezeigt hatten. Der mittlerweile 36-jährige Tunjic ist bei den Fans der Blauen noch immer ein Publikumsliebling und eine Kultfigur. 97-mal hat der Stürmer in 175 Punktspielen für die Degerlocher getroffen. Damit ist er der drittbeste Torschütze in der 125-jährigen Geschichte des Vereins, vor einem Ralf Vollmer, Karl Allgöwer und Jürgen Klinsmann.