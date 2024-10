17-jähriger aggressiver Ladendieb in Einkaufszentrum festgenommen

Milaneo in Stuttgart-Mitte

Im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart-Mitte versucht am Samstagmittag ein 17-Jähriger, mehrere Waren zu klauen. Als ein Detektiv ihn darauf anspricht, wird er aggressiv.

Lea Jansky 20.10.2024 - 12:57 Uhr

Ein 17-Jähriger ist am Freitagmittag nach einem Ladendiebstahl im Einkaufszentrum Milaneo in Stuttgart-Mitte festgehalten und alarmierten Polizeibeamten übergeben worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche gegen 14.25 Uhr mit seinen zwei Begleitern einer Detektivin durch verdächtiges Verhalten aufgefallen. Als beim Verlassen des Geschäfts der Warensicherungsalarm auslöste, sprach ein weiterer Detektiv die drei an.