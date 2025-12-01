Ein Mann mit einer Stichwaffe hat am Samstag für einen Polizeieinsatz im Milaneo gesorgt. Verletze gab es offenbar keine. Was bislang bekannt ist.
01.12.2025 - 08:27 Uhr
Ein Mann hat am Samstag für einen Polizeieinsatz beim Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo gesorgt. Videobilder, die unserer Redaktion vorliegen, zeigen den Tatverdächtigen in dem Bereich des Einkaufszentrums, in dem normalerweise Waren angeliefert werden. Offenbar hatte der Mann eine größere Stichwaffe dabei. Das Video zeigt zwei Beamte mit gezückten Schusswaffen vor dem Mann.